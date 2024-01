Sofia Goggia si rammarica: “A tratti bene, altri peggio. Troppo diretta sul muro”

Non così brillante. Sofia Goggia non è riuscita a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle nella prima manche del gigante di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La campionessa bergamasca ha terminato a 1.62 dalla slovacca Petra Vlhova, che precede di 0.02 Federica Brignone e di 0.15 la svizzera Lara Gut-Behrami.

Bene Sofia nei primi 30″ di gara, poi sul muro le sue linee così dirette non sono state la maniera migliore per interpretare una neve molto particolare, viste le temperature alte e la pioggia. Sulla Podkoren 3 si è vista quindi una Goggia che ha interpretato bene la pista solo a tratti, come ha confermato lei stessa ai microfoni di RaiSport HD con grande sincerità.

“Non è colpa della pista rovinata se sul muro e in fondo non ho fatto bene. Il tracciato presentava qualche sporcatura e io ho cominciato a patire a metà. Avevo linee troppo dirette che non hanno pagato su questo pendio. Per cui una manche a tratti bene e a tratti male”, le considerazioni della sciatrice nostrana.

“Meglio partir da dietro per la seconda run? Non faccio questi calcoli, io voglio sciare bene e in questa prima manche non ci sono riuscita. Vedremo comunque di sfruttare una pista meno rovinata“, ha concluso l’azzurra. Dalle 12.30 ci sarà da lottare.

Foto: LaPresse

