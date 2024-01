Sci alpino, Federica Brignone sorride a metà: “Mi dispiace, alla fine potevo mollare molto di più, era facile”

Federica Brignone chiude in terza posizione nel gigante di Kranjska Gora: la valdostana aveva chiuso in seconda piazza la prima manche a soli due centesimi da Petra Vlhova, ma nella seconda manche Valerie Grenier è stata inaccessibile per tutte le altre.

Per l’italiana restano il pettorale rosso e il podio numero 72 della carriera e queste sono le sue impressioni dopo la gara ai microfoni di Rai Sport: “Sono contenta per il podio, perché comunque era importante iniziare il 2024 con un piazzamento del genere. Mi dispiace perché le condizioni non erano facili, si doveva mollare tantissimo e potevo osare di più”.

“Ho fatto una discreta gara, ma sono arrivata in fondo e mi sono resa conto che nella seconda parte si poteva mollare di più e mi sono mangiata tutto il vantaggio. Spiace perché quando sai di avere qualcosa da fare e non riesci a farlo non è facile da digerire. Oggi è come se mi fosse mancato un pezzettino, ma comunque va bene in una gara così difficile anche per spettatori e addetti ai lavori“.

Foto: Lapresse

