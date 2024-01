Sci alpino, Federica Brignone sul podio a Kranjska Gora: resta leader in gigante! Grenier doma la Podkoren

Valerie Grenier si ripete a Kranjska Gora e conquista la vittoria nel gigante sulla Podkoren. Un anno dopo la canadese ritorna sul gradino più alto del podio in Slovenia, conquistando la seconda vittoria della carriera, entrambe conquistate su questa pista. Un tracciato amatissimo dalla nordamericana, che è stata bravissima nella seconda manche a gestire delle condizioni del tracciato davvero al limite per la pioggia caduta fin dalla mattinata.

Seconda posizione per Lara Gut-Behrami, che risale di un posto rispetto alla prima manche, concludendo a 37 centesimi dalla canadese. Sul podio ci finisce comunque anche Federica Brignone, che continua nella sua strepitosa stagione con il quinto podio in sei giganti disputati. Una seconda manche difficile per la valdostana, che si è soprattutto difesa e alla fine ha concluso terza a 51 centesimi dalla vincitrice.

Dopo aver chiuso in vetta la prima manche, Petra Vlhova non riesce a confermarsi e alla fine finisce giù dal podio, chiudendo al quarto posto a 61 centesimi da Grenier. Quinta la norvegese Thea Louise Stjernesund (+1.18), che ha preceduto la svedese Sara Hector (+1.59) e l’austriaca Franziska Gritsch (+1.69).

Ottava posizione per la neozelandese Alice Robinson (+1.77), mentre è solamente nona Mikaela Shiffrin (+1.88). L’americana non si è trovata a suo agio sul tracciato sloveno, perdendo altre due posizioni rispetto alla prima manche. A completare la Top-10 c’è Marta Bassino (+1.90), anche lei un po’ in difficoltà con questa neve e a conferma di una condizione non eccezionale.

Sofia Goggia manca l’ingresso tra le prime dieci, ma è comunque un buon dodicesimo posto per la bergamasca, che recupera tre posizioni rispetto alla prima manche (+2.10). A punti anche Elisa Platino, che chiude ventiseiesima (+4.61).

Brignone rimane comunque leader della classifica di gigante, confermando il suo pettorale rosso. L’azzurra è in testa con 460 punti, ma si avvicina alle sue spalle Lara Gut-Behrami (445). Perde, invece terreno Mikaela Shiffrin (349), che si trova al terzo posto. L’americana, però, guida la classifica generale con 929 punti davanti sempre ad una strepitosa Brignone (697) e Vlhova (622).

