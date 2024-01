LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2024 in DIRETTA: Brignone e Vlhova vicinissime, Platino al pelo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.40 Siamo al pettorale n.47, le atlete in gara sono 63. L’ultima a partire sarà Laura Pirovano.

10.38 Elisa Platino resiste al 29° posto. Deve sperare di qualificarsi, perché avrebbe un pettorale di partenza eccezionale nella seconda manche.

10.37 Niente da fare nemmeno per Lara Della Mea, 39ma a 3.79.

10.36 Fuori Ilaria Ghilsalberti, 41ma a 4.35.

10.34 Tra poco Ghisalberti e Della Mea.

10.31 La polacca Luczak fa già perdere una posizione ad Elisa Platino, ora 29ma.

10.31 Elisa Platino si inserisce al 28° posto a 2.67: basterà? Siamo davvero al limite.

10.29 Roberta Melesi è fuori dalle 30, dunque non disputerà la seconda manche.

10.27 E’ durata purtroppo poche porte la gara di Asja Zenere: l’azzurra è fuori.

10.27 Ottima l’emergente canadese Britt Richardson, 21ma a 2.10.

10.24 Mancano ancora 5 italiane: 33 Asja Zenere, 37 Elisa Platino, 44 Ilaria Ghisalberti, 45 Lara Della Mea, 63 Laura Pirovano.

10.23 La classifica dopo le prime 30:

Petra Vlhova (Slovacchia) 56″55 Federica Brignone (Italia) +0.02 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.15 Valerie Grenier (Canada) +0.35 Sara Hector (Svezia) +0.79 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +0.84 Mikaela Shiffrin (USA) +0.98 Marta Bassino (Italia) +1.02 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +1.20 Paula Moltzan (USA) e Franziska Gritsch (Austria) +1.22

10.22 La franco-svedese Estelle Alphand è 26ma a 2.98. Melesi è 29ma, non si qualificherà.

10.21 Fuori la svizzera Andrea Ellenberger. E’ la prima a non concludere la prova.

10.19 La svizzera Camille Rast è 27ma a 3.18.

10.18 Molto male oggi Roberta Melesi. L’azzurra è ultima a 3.60: non dovrebbe qualificarsi.

10.17 Manche all’attacco di Colturi, che sbaglia a ripetizione e chiude 25ma a 2.65. Potrebbe comunque farcela a qualificarsi.

10.15 L’americana AJ Hurt tutto sommato discreta: 20ma a 2.08. Fare meglio di così è durissima adesso. Ora l’albanese Lara Colturi.

10.14 L’austriaca Elisabeth Kappaurer è 24ma e ultima a 3.03.

10.13 I pettorali di partenza delle prossime italiane: 27 Roberta Melesi, 33 Asja Zenere, 37 Elisa Platino, 44 Ilaria Ghisalberti, 45 Lara Della Mea, 63 Laura Pirovano.

10.12 L’austriaca Ricarda Haaser è 20ma a 2.12.

10.11 La classifica dopo le prime 22:

Petra Vlhova (Slovacchia) 56″55 Federica Brignone (Italia) +0.02 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.15 Valerie Grenier (Canada) +0.35 Sara Hector (Svezia) +0.79 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +0.84 Mikaela Shiffrin (USA) +0.98 Marta Bassino (Italia) +1.02 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +1.20 Paula Moltzan (USA) e Franziska Gritsch (Austria) +1.22

10.09 Limita i danni Direz, ma è comunque 17ma a 1.78. Adesso stare sotto i due secondi di distacco è un ottimo risultato.

10.08 Direz dietro di soli 14 centesimi al primo rilevamento.

10.07 L’austriaca Stephanie Brunner perde la linea ideale nel finale e chiude 19ma a 2.15. Adesso i distacchi diventeranno abissali. Attenzione però ora alla francese Clara Direz, rivelazione stagionale.

10.06 L’austriaca Katharina Liensberger continua ad annaspare lontana dai livelli di un tempo. Chiude ventesima a 2.42.

10.05 Federica Brignone a Raisport: “E’ stata una buona manche, ma con il pettorale n.1 potevo osare di più. Non mi sono presa rischi“.

10.04 La slovena Ana Bucik è 18ma a 1.96.

10.03 La giovane croata Zrinka Ljutic è 16ma a 1.64, appena 2 centesimi meno di Sofia Goggia.

10.01 Anche Scheib perde tantissimo, come tutte. Chiude 12ma a 1.26.

10.01 0.05 di vantaggio per l’austriaca Julia Scheib al primo intermedio.

10.00 La svizzera Michelle Gisin è 13ma a 1.59. Sta scivolando sempre più indietro Sofia Goggia.

9.58 Se la gara finisse così, a Federica Brignone andrebbe bene per la classifica di specialità. Ma c’è ancora una manche da disputare.

9.58 Sono scese le prime 15. Al comando Petra Vlhova con 0.02 su Brignone e 0.15 su Gut-Behrami. Quarta Grenier a 0.35, poi Hector a 0.79, Stjernesund a 0.84 e Shiffrin a 0.98. Ottava Marta Bassino a 1.02, tredicesima Sofia Goggia a 1.62.

9.57 L’americana Paula Moltzan è decima a 1.22, pari merito con Gritsch.

9.55 L’austriaca Franziska Gritsch limita abbastanza bene i danni, perde un secondo negli ultimi due intermedi ed è decima a 1.22.

9.53 Robinson è decima a 1.34. Da metà pista in giù, ormai tutte perdono un secondo e passa da Vlhova. La pista è davvero rovinata. E siamo ancora al pettorale n.14, quello dell’austriaca Franziska Gritsch.

9.53 La neozelandese Alice Robinson ha lo stesso tempo di Vlhova al primo intermedio, al secondo paga 0.19.

9.52 La norvegese Ragnhild Mowinckel è 12ma a 2.26. Attenzione comunque che nella seconda manche potremo assistere a grandi rimonte.

9.50 Troppe intraversate per Sofia Goggia nella seconda parte della pista. Chiude decima a 1.62. Ma adesso la pista sta progressivamente peggiorando.

9.49 Goggia al primo intermedio è in vantaggio di 0.06, al secondo dietro di 0.29.

9.48 Holtmann nona a 1.20. Tocca a Sofia Goggia!

9.47 Partita la norvegese Mina Fuerst Holtmann. 0.18 di ritardo al primo intermedio, 0.19 al secondo. Ma è da qui in poi che ora tutte perdono tanto da Vlhova.

9.46 La norvegese Thea Louise Stjernesund aveva 27 centesimi di vantaggio al primo intermedio. Poi cala e chiude sesta a 0.84. Una ragazza che scia delle sezioni allucinante, in altre fa ancora fatica.

9.44 Sbaglia tanto Gasienica-Daniel, la peggiore sin qui: ottava a 1.85. La sensazione è che ormai i primi tre posti siano inattaccabili. Federica Brignone ha disputato un’ottima manche e si giocherà la vittoria nella seconda frazione con Vlhova e Gut-Behrami, senza dimenticare la mina vagante Grenier.

9.44 In pista la polacca Maryna Gasienica-Daniel. 0.51 il ritardo al secondo parziale.

9.43 Limita i danni Hector, ma è quinta a 79 centesimi. Vlhova al comando con 0.02 su Brignone, 0.15 su Gut-Behrami e 0.35 su Grenier.

9.42 Hector dietro di 0.05 al primo rilevamento e 0.47 al secondo.

9.41 Marta Bassino continua a faticare quest’anno e chiude sesta a 1.02. La pista potrebbe anche iniziare a presentare il conto…Vediamo ora la svedese Sara Hector.

9.40 Al primo intermedio Marta Bassino è già dietro di 28 centesimi. Si vede proprio che non è in fiducia.

9.39 Si riparte tra un minuto.

9.39 Gara interrotta per sistemare una porta.

9.37 Shiffrin delude ed è ultima a 98 centesimi! L’americana è rimasta troppo agganciata agli spigoli su una neve che va accarezzata. Oggi, salvo miracoli, non vincerà! Tocca a Marta Bassino.

9.37 Al primo intermedio Shiffrin è dietro di 0.07, al secondo ben 0.44, incredibile!

9.36 Classifica cortissima. Gut-Behrami è terza a soli 15 centesimi da Vlhova. Che gara…Vediamo se Mikaela Shiffrin darà la stangata.

9.35 Al primo intermedio Gut-Behrami ha lo stesso tempo di Vlhova, al secondo è in vantaggio di 0.08.

9.34 Perde tanto Grenier e chiude terza a 0.35. Vlhova è stata un fulmine nella parte finale. Adesso momento importante per la classifica di specialità: tocca alla svizzera Lara Gut-Behrami.

9.33 Grenier in vantaggio di 0.08 al primo rilevamento e ben 0.30 al secondo.

9.32 Vlhova si porta al comando con appena 2 centesimi su Federica Brignone. La slovacca ha fatto valere la sua potenza nella parte finale della pista. Tocca alla canadese Valerie Grenier.

9.31 Al primo intermedio Vlhova paga 22 centesimi, al secondo sempre lo stesso distacco.

9.31 56″57 il tempo di Federica Brignone. E’ sembrata veramente un’ottima manche. Solo un piccolo errorino nella parte finale, roba di 1-2 decimi. Sta piovendo tanto. Tocca a Petra Vlhova.

9.30 Partito il gigante di Kranjska Gora. In pista Federica Brignone.

9.28 Federica Brignone è pronta al cancelletto di partenza.

9.27 La visibilità chiaramente non è ideale, la luce è proprio piatta.

9.25 Mikaela Shiffrin vanta due vittorie in gigante a Kranjska Gora, ottenute nel 2018 e nel 2023. Sappiamo come il mese di gennaio sia quello in cui, solitamente, l’americana raggiunge il picco di forma e mette la freccia in maniera definitiva verso la conquista della Coppa del Mondo generale.

9.23 Sta ancora piovigginando a Kranjska Gora. Le condizioni sono davvero difficili, la pista potrebbe rovinarsi tanto.

9.22 Sofia Goggia torna dopo diversi anni nel secondo sottogruppo e partirà con il pettorale n.11.

9.21 Marta Bassino vanta due vittorie a Kranjska Gora, entrambe ottenute nel 2021.

9.20 La classifica di Coppa del Mondo di gigante:

1. Federica Brignone (Italia) 400

2. Lara Gut (Svizzera) 365

3. Mikaela Shiffrin (USA) 320

4. Petra Vlhova (Slovacchia) 247

5. Sara Hector (Svezia) 232

6. Valerie Grenier (Canada) 203

7. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 160

8. Sofia Goggia (Italia) 138

9. Zrinka Ljutic (Croazia) 118

10. Marta Bassino (Italia) 117

9.19 La classifica generale di Coppa del Mondo:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 900

2. Federica Brignone (Italia) 637

3. Petra Vlhova (Slovacchia) 572

4. Lara Gut (Svizzera) 469

5. Sofia Goggia (Italia) 428

6. Sara Hector (Svezia) 378

7. Michelle Gisin (Svizzera) 310

8. Lena Duerr (Germania) 270

9. Cornelia Huetter (Austria) 240

10. Valerie Grenier (Canada) 221

9.18 Nel 2023 Federica Brignone colse un quarto ed un secondo posto a Kranjska Gora. L’azzurra fu seconda anche nel lontanissimo 2012. Non ha però mai vinto.

9.16 Per Federica Brignone il pettorale n.1 può essere un’arma a doppio taglio. Da una parte il vantaggio di avere una pista intonsa e senza segni sul terreno; dall’altro però non avrà riferimenti e non conoscerà i trabocchetti della Podkoren.

9.15 Saranno 9 le azzurre in gara. I pettorali di partenza: 1 Federica Brignone, 6 Marta Bassino, 11 Sofia Goggia, 27 Roberta Melesi, 33 Asja Zenere, 37 Elisa Platino, 44 Ilaria Ghisalberti, 45 Lara Della Mea, 63 Laura Pirovano.

9.14 La prima manche è stata tracciata da Giorgio Pavoni, allenatore dell’Italia.

9.13 La startlist della prima frazione:

1 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

3 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

4 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

9 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

10 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

13 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

14 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

15 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

17 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

18 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

19 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

20 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

22 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

23 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

24 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Head

25 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

26 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

27 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

28 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

29 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Nordica

30 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

31 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

32 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

33 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

34 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

35 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

36 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

37 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head

38 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

39 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Voelkl

40 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

41 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

42 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

43 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

44 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

45 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

46 516574 HAERRI Vivianne 1999 SUI Stoeckli

47 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

48 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Fischer

49 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

50 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Voelkl

51 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

52 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

53 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

54 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

55 198241 DAHON Alizee 2002 FRA Head

56 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

57 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

58 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Fischer

59 507049 CEDER Liv 2001 SWE Rossignol

60 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

61 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

62 325119 GIM Sohui 1996 KOR

63 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

9.12 Ha piovuto per tutta la notte sulla mitica pista ‘Podkoren’. Gli organizzatori hanno salato la neve.

9.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante femminile di Kranjska Gora, il sesto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024.

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante in programma a Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Prima gara del nuovo anno solare, e si riparte da dove avevamo lasciato. Federica Brignone sfida Mikaela Shiffrin, Marta Bassino vuole rinascere in una località amica.

Shiffrin contro Brignone, è questa la sfida che in questo momento offre il Circo Bianco femminile, con il ring più equilibrato che è proprio quello tra le porte larghe. L’ultimo gigante dell’anno scorso, quello di Lienz, è stato vinto dalla statunitense, mettendo in scena una prima discesa magistrale e difendendosi egregiamente nella seconda manche dalla poderosa rimonta dell’azzurra. Pettorale di leader della generale sulle spalle di Shiffrin, quello di specialità sulla schiena di Brignone (che difende 35 punti su Lara Gut-Behrami e 80 su Mikaela). Un’altra protagonista attesa sulla Pokoren è senza dubbio l’elvetica Gut, che dopo aver esaltato nei primi due giganti stagionali ha fatto un piccolo passo indietro. Il primo gruppo di partenza è assai competitivo, con sette atlete che possono giocarsi podio e vittoria.

Allargando la visione in casa Italia c’è attesa anche per Marta Bassino, reduce da un 2023 non indimenticabile (oro mondiale a parte) e da una prima parte di stagione sotto le aspettative. A Kranjska Gora l’azzurra si è sempre trovata bene, vincendo due volte nel 2021 e salende sul podio altrettante volte, e proprio sulla Podkoren sogna di rinascere. Anche Sofia Goggia, che partirà con il pettorale n. 11, arriva a questa Epifania con buone aspettative: nel 2018 qui ha raccolto il suo ultimo podio tra le porte larghe, e oggi avvicinare la top-5 non è una chimera. Saranno nove in tutto le italiane al via, con l’obiettivo di bissare le sei qualificate di Lienz.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante in programma a Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Sesto appuntamento stagionale tra le porte larghe, in una delle discipline più competitive e spettacolari del Circo Bianco. . Prima manche in programma alle 9.30, seconda con inversione delle prime trenta alle 12.30. Buon divertimento e buon sci a tutti!

