LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2024 in DIRETTA: alle 11.00 la gara, i pettorali di partenza



Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima discesa di Cortina d’Ampezzo (Italia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. L’Olympia delle Tofane è pronta ad aprire i battenti, con Sofia Goggia che guida la squadra azzurra alla ricerca di un grande risultato.

I panorami mozzafiato, lo schuss più famoso del Circo Bianco, la Grande Curva , lo Scarpadon e tutti i passaggi mitici di Cortina sono già nella storia, e oggi si aggiungerà un nuovo capitolo. Meteo e condizioni della neve che potrebbero giocare un ruolo decisivo; il vento potrebbe costringere gli organizzatori ad abbassare la partenza, la pioggia caduto e le alte temperature che stanno tornando potrebbero aver rovinato un po’ una pista preparata perfettamente. A causa del vento è stata annullata la prova di ieri, si arriverà alle due discese quindi con un solo riferimento. La più veloce nell’unico training disputato è stata la francese Laura Gauche, che ha preceduto Stephanie Venier. Le austriache sono in palla, con Cornelia Huetter una delle donne più in forma del momento, e una squadra composta da atlete che saranno tra le principali rivali delle azzurre. Sarà al via anche Mikaela Shiffrin, che adora l’Olympia delle Tofane e vuole mettere il sigillo sulla generale.

Sofia Goggia ama visceralmente Cortina, e oggi vuole riuscire ad arpionare la quarta vittoria in discesa sulle Tofane. Pista che però ha dato anche dispiaceri in passato alla campionessa olimpica del 2018, ma su questa neve da sei anni o finisce la gara e vince, o non arriva al traguardo. In prova la bergamasca è stata attenta e guardinga, ha commesso un grave errore nella parte più tecnica che l’ha fatta scivolare indietro. Chi nel training ha ben impressionato è Federica Brignone, che con il terzo tempo si candida ad essere una delle grandi protagoniste, su un pendio che l’ha sempre vista in difficoltà nel passato. Saranno tante le frecce dell’arco azzurro, e una importantissima sarà quella di Nicol Delago. La gardenese sembra esser tornata quella di qualche anno fa, è reduce dal podio nell’ultima discesa e in prova è andata fortissimo. I presupposti per una gara a forti tinte azzurre ci sono tutti.

Lo start della prima atleta è previsto per le 11.00, meteo permettendo.

