LIVE Olimpia Milano-Barcellona, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: serve l’impresa contro i catalani dalle 20.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Olimpia Milano e Barcellona, valida come match della ventitreesima giornata dell’Eurolega, con palla a due alle 20.30..

L’EA7 Emporio Armani Milano è reduce dal brutto ko subito a Valencia, dove i biancorossi hanno sprecato un ampio vantaggio, permettendo agli spagnoli di rientrare in partita e poi imporsi. Una sconfitta pesante in chiave rincorsa play-in, contro una diretta avversaria, e ora per i meneghini ogni partita sarà uno scontro quasi da dentro o fuori, dove perdere può chiudere la stagione europea in largo anticipo.

Avversari di giornata i catalani che sono reduci da quattro successi negli ultimi cinque turni, anche se settimana scorsa è arrivato un netto ko in casa dell’Efes. Il Barcellona, però, dall’altra parte ha perso quattro delle ultime 5 trasferte affrontate e già all’andata ha perso contro Milano. Per Melli e compagni, dunque, la chance di portare a casa uno scalpo importante per riprendere la rincorsa alla top 10. La sfida tra Milano e Barcellona inizierà alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credits: Ciamillo