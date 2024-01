LIVE Marcialonga 2024 in DIRETTA: la classicissima dello sci di fondo da Moena a Cavalese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Marcialonga 2024. La prestigiosa gara italiana di gran fondo, che fa parte del circuito delle Gran Classic, giunge all’edizione numero 51. Come da tradizione l’evento partirà da Moena per giungere al traguardo di Cavalese dopo 70 km all’insegna della storia e delle mitiche imprese. Come di consueto sono migliaia gli iscritti, che quest’anno toccherà oltre 7000 partecipanti.

Oltre all’iconicità dell’evento, va seguita con interesse ovviamente anche il lato prettamente sportivo. Occhi puntati sullo svedese Emil Persson e sul norvegese Andreas Nygaard, tra i favoriti e possibili protagonisti della Marcialonga. Pattuglia degli scandinavi sempre ricca, con svedesi e norvegesi pronti a dettare il ritmo sin dalle prime battute. Per quel che riguarda il contingente italiano può ambire ad un ottimo risultato Dietmar Noeckler, ma le sorprese in kermesse come questa sono dietro l’angolo.

In campo femminile tutte a caccia della svedese Ida Dahl e delle norvegesi Emilie Fleten ed Astrid Slind, con numerose outsiders scandinave pronte a sparigliare le carte in tavola. Tantissime le italiane iscritte che proveranno a tenere il ritmo delle big cercando di ottenere un risultato di prestigio sulle suggestive nevi di casa in una delle gare più ammirate dal mondo dello sci di fondo.

La Marcialonga 2024 inizierà alle 8.00 con partenza da Moena. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su SkyGO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento.

Foto: LiveMedia