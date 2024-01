LIVE Civitanova-Maaseik, Champions League volley 2024 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Maaseik, match valevole per la sesta e ultima giornata del girone E della CEV Champions League 2023-2024 di volley maschile. Marchigiani già primi e qualificati ai quarti, ma reduci da due sconfitte consecutive, la partita di stasera è l’occasione giusta per tornare sulla retta via.

Partita senza troppe motivazioni per la squadra allenata da Blengini, che già dalla scorsa settimana aveva la certezza del primo posto nel girone, prima della prima sconfitta subita al quinto set sul campo dell’Arcada Galati. Le partite perse di fila sono però due, con l’umiliazione subita sabato sera sul campo di Perugia in Superlega a complicare un po’ le cose. Questa sera per Civitanova è quindi importante tornare a vincere, farlo per il morale e per un’iniezione di fiducia verso la fase più calda dell’annata in arrivo.

Sulla carta il test è ampiamente alla portata della Lube, come dimostra la partita d’andata, ma guai a sottovalutare la squadra allenata dall’italiano Fulvio Bertini, in lotta per un’eventuale secondo posto che potrebbe voler dire molto. Il Maaseik nel campionato belga sta rialzando la testa dopo un avvio complesso, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Detto questo Renet Vanker, l’alzatore dei fiamminghi, non vale certo Luciano De Cecco; così come i vari Jolan Cox, Tino Hanzic e Adam Bartos non possono essere paragonati a Adis Lagumdžija, Aleksandăr Nikolov e Ivan Zaytsev.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Civitanova-Maaseik, incontro valevole per la sesta giornata della CEV Champions League maschile 2023-2024, il cui via è programmato alle 20.30. Buon divertimento e buona pallavolo a tutti!

