Larissa Iapichino debutta ad Ancona! Test in un’altra specialità per preparare il salto in lungo

Larissa Iapichino farà il proprio debutto stagionale nella giornata di domenica 14 gennaio. La toscana ha scelto i 60 metri per scaldare i motori in avvio di un’annata agonistica che propone i Mondiali Indoor, gli Europei a Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. La figlia di Fiona May scenderà in pista al PalaIndoor di Ancona per un primo test sulla velocità, in chiara funzione del suo salto in lungo. Nella specialità di riferimento, dove è stata argento agli ultimi Europei in sala e finalista ai Mondiali di Budapest, esordirà il prossimo 4 febbraio all’Istaf Indoor di Dusseldorf insieme a tante big mondiali (tra cui Malaiko Mihambo, Jazmin Sawyers e Maryna Bekh-Romanchuk).

Larissa Iapichino, uscita dalle Fiamme Gialle e dunque in gara con la maglia dell’Atletica Firenze Marathon, sarà impegnata in batteria alle ore 17.15 e poi nell’eventuale finale alle ore 19.00. L’azzurra ripartirà dal crono di 7.47 siglato nella passata stagione e che punta a migliorare. La fiorentina resterà poi nel capoluogo marchigiano per una settimana insieme al suo allenatore (papà Gianni Iapichino) in modo da proseguire nella preparazione verso la rassegna iridata al coperto (1-3 marzo a Glasgow).

Ricordiamo che la 21enne ha concluso il 2023 al terzo posto del ranking mondiale di specialità. Nella passata stagione ha conquistato l’argento agli Europei Indoor con il record italiano di 6.97 metri, ha vinto tre tappe di Diamond League, ha trionfato agli Europei Under 23 con un balzo da 6.93 e si è poi fermata a sei centimetri dal bronzo ai Mondiali nella capitale ungherese.

Foto: Grana/FIDAL

