La F1 dice no ad Andretti: la scuderia americana non sarà l’undicesimo team del Mondiale

La Formula 1 chiude la porte ad Andretti. Il circus ha infatti respinto ufficialmente la candidatura della scuderia statunitense che, dunque, non potrà diventare l’undicesimo team del Mondiale nel 2025 o nel 2026. La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 31 gennaio.

Il responso certifica il fallimento della trattativa commerciale tra il colosso americano e Liberty Media, società che controlla competizione, avviata dopo che il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem aveva dato inizialmente l’ok.

“Il nostro processo di valutazione ha stabilito che la presenza di un’undicesima squadra non avrebbe portato valore aggiunto al campionato – hanno scritto in una nota raccolta da ANSA gli organizzatori del Mondiale – Il modo migliore per una nuova squadra di portare valore aggiunto sarebbe essere competitivo. Non crediamo che questo candidato sarebbe un partecipante competitivo“.

Non è tardata ad arrivare la reazione di Mario Andretti, il quale ha riversato tutto il suo sconforto in un breve post pubblicato su X: “Sono devastato. Non dico altro perché non riesco a trovare altre parole oltre a devastato“.

Foto: Photo Live Media