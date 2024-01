F1, Lewis Hamilton: “Il ritiro? Al momento sono in forma e mi piace quello che faccio”

Lewis Hamilton allontana le voci di un potenziale ritiro. L’inglese, sette volte campione del mondo, non vuole appendere il casco al chiodo.

Intervistato da Formula 1 magazine, il pilota della Mercedes ha detto: “Nel 2007 avevo appena 22 anni, emotivamente ero ancora un bambino. Non conoscevo ancora molto del mondo, al massimo avevo viaggiato un po’. Ero un pilota veloce, ma come persona a volte mi sentivo meno a mio agio. Oggi so cosa voglio dalla vita, sono una persona molto più felice“.

Poi sul suo futuro ha aggiunto: “ Non ho piano prestabiliti per il futuro. Al momento, sono ancora in forma e mi piace ancora quel che faccio. Ora ho imparato che non bisogna mai dire mai nella vita“.

Infine sul suo rapporto con la F1 ha concluso dicendo: “Non avrei mai pensato che, dopo un periodo così lungo in Formula 1, avrei provato ancora lo stesso amore per questo sport. È un rapporto di amore-odio, a volte lo si ama più di altre. Penso che arrivi un momento in cui ne hai abbastanza. Ma l’amore c’è ancora“.

Foto: Associated Press/LaPresse