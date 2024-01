Kooyong Classic 2024: domani ultima giornata. Non c’è Sinner, torna in campo Tiafoe

Si svolgerà domani, venerdì 12 gennaio, l’ultima giornata del Kooyong Classic 2024, torneo di esibizione che si sta svolgendo in Australia e che è utile per molti tennisti per migliorare la propria condizione fisica in vista dell’imminente inizio dell’Australian Open 2024. Dopo le due vittorie tra oggi e ieri, non tornerà in campo l’italiano Jannik Sinner, ma ci saranno comunque degli incontri molto interessanti.

Si comincerà alle ore 1:00 italiane con la sfida tra Frances Tiafoe e Milos Raonic (1-1 nei precedenti). Questo sarà un incontro tutto da vivere, tra due tennisti che potranno dare grande spettacolo in campo. A partire favorito sarà lo statunitense, che proverà a riscattarsi dopo la sconfitta di due giorni fa contro il cinese Zhizhen Zhang. Attenzione però a Raonic: il canadese non è di certo l’ultimo arrivato e cercherà di trovare una vittoria di spessore per aumentare la fiducia in vista dell’Australian Open.

A seguire ci sarà poi l’incontro tra Dominic Thiem e Francisco Cerundolo. Per l’austriaco sarà la seconda partita in questa manifestazione, dopo la sfida di oggi contro il britannico Andy Murray (sconfitta per 6-4 6-2), mentre per l’argentino quello di domani sarà il primo incontro. I due si sono già sfidati due volte in carriera, e in entrambe le occasioni la vittoria è andata a Thiem (ai quarti all’ATP di Gijon 2022 e agli ottavi del torneo di Anversa, sempre nel 2022). L’austriaco domani andrà dunque a caccia del tris, mentre l’argentino proverà a cambiare la tendenza.

Dopo Thiem-F. Cerundolo, andrà in scena l’unica sfida femminile di giornata, ovvero quella tra la russa 2007 Mirra Andreeva, che è reduce dai quarti di finale raggiunti al WTA 500 di Brisbane, e la statunitense Danielle Collins, che arriva a questa sfida dopo la brutta sconfitta al primo turno del WTA 250 di Hobart. Tra le due non ci sono precedenti, e quindi domani entrambe andranno a caccia del primo successo negli scontri diretti.

Infine, a seguire, e comunque non prima delle ore 5:00 italiane, ci sarà la sfida tra l’australiano Marc Polmans e il francese Richard Gasquet (zero precedenti tra i due), ultima partita in programma. Per questo incontro l’esperto transalpino sembra avere qualcosa in più, ma occhio al padrone di casa, che dopo la sconfitta di ieri contro Jannik Sinner proverà a riscattarsi.

