Jannik Sinner è fiducioso: “Mi sento in ottima forma, non vedo l’ora di debuttare agli Australian Open”

Una conferma di quanto si era già visto. Jannik Sinner ha ben impressionato nel secondo match del torneo di esibizione a Melbourne (Australia). Nel day-2 del Kooyong Classic, l’altoatesino ha bissato il successo contro l’australiano Marc Polmans di ieri e ha battuto in maniera netta il norvegese Casper Ruud (n.11 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-3.

Una prestazione convincente come detto del nostro portacolori, che rispetto a ieri è stato decisamente più continuo con il dritto e il servizio. Un aspetto da considerare in vista degli Australian Open, che inizieranno il 14 gennaio. Sinner ha grandi motivazioni per il primo Slam del 2024, desideroso di ripetere quanto di buono ottenuto negli ultimi mesi della stagione passata.

A caldo il tennista italiano si è mostrato molto fiducioso: “Abbiamo lavorato molto fisicamente nell’offseason, in questo momento mi sento in ottima forma. C’è sempre spazio per migliorare ed è una buona cosa, ma mi sento bene. Non vedo l’ora di fare il mio debutto all’Australian Open“, le parole del 22enne di Sesto Pusteria.

Nel suo primo incontro nel Major Sinner giocherà contro l’olandese Botic van de Zandschulp e dovrà fare attenzione. Il neerlandese è in grado di mettere in mostra un ottimo tennis d’attacco. Necessario esprimere un livello alto per non avere brutte sorprese.

Foto: Grant Treeby

