Berrettini-Thiem, Kooyong Classic: orario, dove vederlo in tv, streaming

Il programma è stato deciso. Nell’ultimo giorno del Kooyong Classic 2024, domani 12 gennaio, non sarà Jannik Sinner a scendere in campo. L’altoatesino, reduce dalle due vittorie contro Marc Polmans e Casper Ruud, si dedicherà agli allenamenti in vista dell’inizio degli Australian Open, previsto il 14 gennaio. Sarà l’occasione per vedere all’opera Matteo Berrettini.

Il tennista romano, che in questo 2024 non ha disputato alcuna partita a livello ufficiale, cercherà di sfruttare questa chance per testarsi in vista dello Slam. Il sorteggio non ha sorriso a Matteo, visto che nel primo turno ci sarà da affrontare il n.7 del ranking, Stefanos Tsitsipas. Il greco, finalista l’anno scorso nel Major, è tra i giocatori da tenere in particolare considerazione.

Non sarà semplice per Berrettini, che tra l’altro ha avuto modo di allenarsi con l’ellenico in queste ultime ore. Detto questo, vedremo in azione il classe ’96 nostrano nell’ultima giornata di quest’esibizione, opposto a Dominic Thiem. Una sfida che nel 2019 spesso e volentieri aveva caratterizzato il circuito a livelli molto alti. Vedremo cosa succederà.

La partita tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem sarà la seconda del programma, che prenderà il via a partire dalle 01.00 italiane. A precedere l’incontro ci sarà il match tra Frances Tiafoe e Milos Raonic. La diretta televisiva sarà affidata a SuperTennis; in streaming sul sito di supertennis e su SuperTennix. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale.

BERRETTINI-THIEM KOOYONG CLASSIC 2024

Venerdì 12 gennaio

Dalle 1:00 italiane

F. Tiafoe vs M. Raonic

A seguire

M. Berrettini vs D. Thiem

A seguire

M. Andreeva vs D. Collins

Non prima delle 5:00 italiane

T. Kokkinakis vs M. Polmans

PROGRAMMA BERRETTINI-THIEM KOOYONG CLASSIC 2024: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis

Diretta streaming: Supertennis.it, SuperTenniX

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse

