Judo, Italia presente in massa al Grand Slam di Parigi: 22 azzurri a caccia di punti preziosi nel ranking

Il World Tour di judo sta per ripartire a fine mese con il primo evento ufficiale della nuova stagione, il Grand Prix Portogallo del 26-28 gennaio, ma tanti atleti di alto profilo hanno già messo nel mirino il prestigioso Grand Slam di Parigi, che si terrà dal 2 al 4 febbraio sui tatami della Accor Arena di Bercy mettendo in palio un massimo di 1000 punti (ai vincitori di ogni categoria) per i ranking mondiali e di qualificazione olimpica.

Al momento, quando mancano ancora una decina di giorni alla chiusura definitiva delle iscrizioni, sono attesi nella capitale francese ben 572 judoka provenienti da 97 Paesi diversi. Nell’entry list figurano attualmente 22 italiani, di cui 10 uomini e 12 donne, per un appuntamento sempre speciale che riunisce tante stelle del panorama internazionale.

In campo femminile il Bel Paese potrà schierare il tris d’assi composto da Assunta Scutto nei -48, Odette Giuffrida nei -52 e Alice Bellandi nei -78 kg, ma dovrebbero partecipare anche Francesca Milani (48), Kenya Perna (52), Veronica Toniolo (57), Agnese Zucco (63), Nadia Simeoli (63), Raffaella Lelia Ciano (70), Giorgia Stangherlin (78), Asya Tavano (+78) ed Erica Simonetti (+78 kg).

Al maschile l’Italia sogna in grande soprattutto con Manuel Lombardo nei -73 e con Christian Parlati nei -90 kg, ma troviamo nel campo partenti anche Simone Aversa (60), Fabio Basile (66), Matteo Piras (66), Gabriele Sulli (73), Antonio Esposito (81), Giacomo Gamba (81), Jean Carletti (100) e Nicholas Mungai (100 kg).

Foto: IJF

Leggi tutte le notizie di Judo su OA Sport...