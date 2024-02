Judo, seconda giornata opaca per l’Italia al Grand Slam di Parigi 2024. Sfortunato Lombardo

Seconda giornata che va in archivio senza grandi soddisfazioni per l’Italia al Grand Slam di Parigi 2024, in corso di svolgimento sui tatami della Accor Arena di Bercy e valevole come secondo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Dopo l’ottimo terzo posto di Assunta Scutto nel day-1, quest’oggi purtroppo tutti gli azzurri impegnati sono usciti di scena nelle eliminatorie mancando l’accesso al Final Block.

Tanti rimpianti soprattutto per uno sfortunato Manuel Lombardo, vice-campione iridato in carica dei -73 kg e seconda testa di serie del seeding, sorpreso al debutto dalla mina vagante giapponese Tatsuki Ishihara (senza ranking) che ha poi collezionato altre cinque vittorie salendo sul gradino più alto del podio. Sorteggio negativo anche per Gabriele Sulli, capace però di fare l’impresa contro l’uzbeko n.3 al mondo Murodjon Yuldoshev per poi pagare dazio ai sedicesimi con il mongolo Erdenebayar Batzaya.

Bella vittoria nei -81 kg sul padrone di casa francese Alpha Oumar Djalo per Antonio Esposito, battuto però al secondo turno dal portoghese Anri Egutidze, mentre Giacomo Gamba ha perso all’esordio con l’emiratino Nugzari Tatalashvili. Fuori dai giochi dopo un combattimento al femminile anche Agnese Zucco e Nadia Simeoli nei -63 kg e Raffaella Lelia Ciano nei -70 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Parigi 2024 di judo:

-63 kg F

1 Agbegnenou (Fra)

2 Kristo (Cro)

3 Bold (Mgl) e Renshall (Gbr)

-70 kg F

1 Butkereit (Ger)

2 Gahie (Fra)

3 Pinot (Fra) e Matic (Cro)

-73 kg M

1 Ishihara (Jpn)

2 Chikhelidze (Geo)

3 Gjakova (Kos) e Akhadov (Uzb)

-81 kg M

1 Casse (Bel)

2 Tckaev (Aze)

3 Gauthier Drapeau (Can) e Arbuzov (Ain)