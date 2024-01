Judo, 20 azzurri iscritti al Grand Prix di Odivelas: in palio punti pesanti per i ranking olimpici

La sosta invernale del World Tour di judo è in pieno svolgimento, ma nel frattempo sono già aperte le iscrizioni per i primi tornei della nuova stagione. Quando mancano ormai tre settimane all’evento inaugurale del 2024, l’Italia ha inserito ben venti nomi nell’entry list del Grand Prix Portugal, che si terrà a Odivelas da venerdì 26 a domenica 28 gennaio.

In attesa di capire se ci saranno delle aggiunte, delle sostituzioni o dei forfait da qui al momento della partenza per il Portogallo, andiamo a scoprire dunque la composizione attuale della rappresentativa nostrana (formata da nove donne e undici uomini) in vista del primo appuntamento stagionale del circuito maggiore nel 2024.

Le stelle della Nazionale non parteciperanno al Grand Prix lusitano per mettere direttamente nel mirino il prestigioso Grand Slam di Parigi che si svolgerà dal 2 al 4 febbraio. Presenti comunque diversi atleti italiani di alto livello a caccia di punti preziosi (ce ne sono in palio ben 700 per i vincitori) in ottica ranking di qualificazione olimpica.

Fari puntati al maschile su Andrea Carlino (60 kg), Angelo Pantano (60), Fabio Basile (66), Matteo Piras (66), Antonio Esposito (81) e Gennaro Pirelli (100), ma proveranno a ben figurare anche Alessandro Magnani (73), Kenny Komi Bedel (81), Daniele Accogli (100), Lorenzo Agro Sylvain (+100) e Kwadjo Anani (+100).

Bella chance nel comparto femminile per diverse giovani come Asia Avanzato (48), Giulia Ghiglione (48), Ilaria Finestrone (52), Carlotta Avanzato (57), Savita Russo (63) e Irene Caleo (78), mentre possono puntare in alto Flavia Favorini (63), Martina Esposito (70) e Irene Pedrotti (70).

Foto: IJF

Leggi tutte le notizie di Judo su OA Sport...