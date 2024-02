Judo, Assunta Scutto brilla nel Grand Slam di Parigi e regala all’Italia il primo podio del 2024

Assunta Scutto comincia positivamente la stagione olimpica e conquista un incoraggiante terzo posto nella categoria fino a 48 kg al Grand Slam di Parigi 2024, regalando all’Italia la prima top3 dell’anno nel World Tour di judo. La numero 1 del ranking mondiale e olimpico si conferma dunque una certezza nell’elite dei pesi leggeri, togliendosi la soddisfazione di salire per la prima volta sul podio (alla seconda partecipazione, dopo il 7° posto del 2021) in uno dei tornei più prestigiosi del panorama internazionale.

“Susy”, dopo tre affermazioni consecutive nei Grand Slam, non riesce però a calare il poker perdendo per ippon in semifinale con la fenomenale giapponese Wakana Koga (campionessa in carica al Masters) dopo essere passata in vantaggio per waza-ari nelle battute iniziali. Per il resto il percorso odierno della 22enne napoletana è stato impressionante, con quattro vittorie per immobilizzazione in fase di ne-waza contro l’israeliana Tamar Malca, l’indiana Asmita Dey, la tedesca Katharina Menz e nella finalina con l’insidiosa mongola Baasankhuu Bavuudorj.

Bel risultato anche per Veronica Toniolo, che si piazza in settima posizione nei -57 kg nonostante condizioni fisiche non ottimali (per un recente infortunio alla caviglia ed un fastidio alla spalla), mettendo in cascina 260 punti importanti per avvicinare l’obiettivo pass olimpico e restando in corsa per arrivare ai Giochi tra le teste di serie. La ventenne triestina ha avuto il merito di battere per waza-ari la finlandese Pihla Salonen e – dopo oltre 8 minuti di Golden Score – la tedesca Seija Ballhaus, spendendo però troppe energie e cedendo successivamente alla canadese n.1 al mondo Christa Deguchi e alla kosovara campionessa olimpica in carica Nora Gjakova.

Dopo 16 podi Slam consecutivi, si è fermata purtroppo quest’oggi la clamorosa striscia record di Odette Giuffrida che era cominciata addirittura nel lontano 2016 a Baku. La due volte medagliata olimpica, promossa direttamente agli ottavi nei -52 kg per il forfait della francese Lea Beres, si è fatta sorprendere dalla campionessa giapponese assoluta in carica Hibiki Shiraishi per waza-ari dopo 4 minuti di Golden Score.

Niente da fare anche per Francesca Milani, eliminata al secondo turno dei -48 kg dalla sudcoreana Lee Kyeongha, e per Kenya Perna nei -52 kg, mentre in campo maschile si sono fermati al debutto il giovane Simone Aversa nei -60 kg con il nipponico Taiki Nakamura ed uno sfortunato Fabio Basile (fisicamente non al meglio e penalizzato da un sorteggio da incubo) nei -66 kg con il due volte iridato Joshiro Maruyama.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Parigi 2024 di judo:

-48 kg F

1 Boukli (Fra)

2 Koga (Jpn)

3 Scutto (Ita) e Martinez Abelenda (Esp)

-52 kg F

1 Krasniqi (Kos)

2 Giles (Gbr)

3 Omori (Jpn) e Toro Soler (Esp)

-57 kg F

1 Mokdar (Fra)

2 Deguchi (Can)

3 Klimkait (Can) e Cysique (Fra)

-60 kg M

1 Mkheidze (Fra)

2 Harim Lee (Kor)

3 Nakamura (Jpn) e Garrigos (Esp)

-66 kg M

1 Takeoka (Jpn)

2 Maruyama (Jpn)

3 Garcia Torne (Esp) e Bayanmunkh (Uae)