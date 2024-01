Judo, Pirelli si ferma agli ottavi di finale nei -100 kg. L’Italia chiude senza podi al Grand Prix di Odivelas

Va in archivio senza piazzamenti di rilievo per l’Italia il Grand Prix di Odivelas 2024, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il World Tour di judo che metteva in palio un massimo di 700 punti (ai vincitori) per i ranking mondiali e di qualificazione olimpica verso Parigi. Il Bel Paese, che ha schierato complessivamente 17 atleti nel weekend lusitano, resta infatti a bocca asciutta (nessun atleta italiano è approdato ai quarti di finale) anche al termine del day-3.

Nelle categorie pesanti non sono arrivati degli exploit in chiave azzurra, anche se il podio non rappresentava un obiettivo semplice. Gennaro Pirelli ha provato il colpaccio nei -100 kg, per mettere fieno in cascina in ottica pass a cinque cerchi, fermandosi però agli ottavi di finale per waza-ari contro il forte brasiliano Rafael Buzacarini dopo aver battuto in precedenza l’austriaco Laurin Boehler ed il sudcoreano Kim Seheon.

Restando in campo maschile ma passando ai pesi massimi (+100 kg), Kwadjo Anani ha vinto per ippon al debutto con il cipriota Giannis Antoniou per poi pagare dazio al secondo turno con il turco Ibrahim Tataroglu. Una vittoria ed una sconfitta nei -78 kg anche per Irene Caleo, che ha ceduto il passo alla croata Petrunjela Pavic dopo aver regolato al primo atto la serba Milica Cvijic.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Prix Portogallo 2024 di judo:

-78 kg F

1 Olek (Ger)

2 Lobnik (Slo)

3 Pavic (Cro) e Buttigieg (Fra)

+78 kg F

1 Ozturk (Tur)

2 Mukunoki (Jpn)

3 Hayme (Fra) e Wolszczak (Pol)

-90 kg M

1 Zgank (Tur)

2 Kaljulaid (Est)

3 Hajiyev (Aze) e Van Dijk (Ned)

-100 kg M

1 Kanikovskiy (Ain)

2 Sherazadishvili (Esp)

3 Buzacarini (Bra) e Batkhuyag (Mgl)

+100 kg M

1 Tasoev (Ain)

2 Kim Minjong (Kor)

3 Nakano (Jpn) e Bashaev (Ain)

Foto: IJF