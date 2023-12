Calendario judo 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

In attesa di capire se il Grand Slam di Tel Aviv verrà definitivamente cancellato o solamente rimandato, sembra ormai ufficiale il calendario internazionale del judo nel 2024. Si preannuncia una stagione estremamente intensa e scoppiettante soprattutto fino ai Giochi Olimpici di Parigi, previsti a cavallo tra fine luglio ed inizio agosto al Grand Palais Éphémère di Champ de Mars.

In precedenza andranno in scena dieci tornei del World Tour tra Grand Prix (3) e Grand Slam (7), oltre ai vari campionati continentali tra cui gli Europei di Zagabria dal 25 al 28 aprile ma soprattutto i Campionati Mondiali di Abu Dhabi, pianificati dal 19 al 24 maggio, che metteranno in palio le medaglie iridate e punti decisivi in ottica ranking di qualificazione olimpica.

Da monitorare come sempre anche le competizioni giovanili, con Ashgabat (Turkmenistan) che ospiterà in meno di due settimane i Mondiali Cadetti (25-29 settembre) e Junior (2-6 ottobre). A livello di Campionati Europei invece gli Under 18 saranno di scena in Bulgaria a fine giugno e gli Under 21 in Estonia ad inizio settembre.

Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di judo previsti al momento nel 2024:

CALENDARIO JUDO 2024

26-28 gennaio Grand Prix – Odivelas (Portogallo)

2-4 febbraio Grand Slam – Parigi (Francia)

16-18 febbraio Grand Slam – Baku (Azerbaigian)

1-3 marzo Grand Slam – Tashkent (Uzbekistan)

8-10 marzo Grand Prix – Linz (Austria)

22-24 marzo Grand Slam – Tbilisi (Georgia)

29-31 marzo Grand Slam – Antalya (Turchia)

25-28 aprile Europei – Zagabria (Croazia)

3-5 maggio Grand Prix – Dushanbe (Tagikistan)

10-12 maggio Grand Slam – Almaty (Kazakistan)

19-24 maggio Mondiali – Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

27-30 giugno Europei Cadetti – Samokov (Bulgaria)

28-30 giugno Grand Slam – Ulan Bator (Mongolia)

27 luglio-2 agosto Olimpiadi – Parigi (Francia)

5-8 settembre Europei Junior – Tallinn (Estonia)

6-8 settembre Grand Slam – Budapest (Ungheria)

13-15 settembre Grand Prix – Zagabria (Croazia)

25-29 settembre Mondiali Cadetti – Ashgabat (Turkmenistan)

2-6 ottobre Mondiali Junior – Ashgabat (Turkmenistan)

18-20 ottobre Grand Slam – Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

9-10 novembre European Open – Roma

Foto: IJF

