Jonas Vingegaard pensa al Tour de France e non cita Pogacar: “Per battere Roglic dobbiamo avere un buon piano”

La stagione sta per iniziare, ma, come accaduto negli anni passati, per Jonas Vingegaard gli occhi sono puntati solamente su una cosa: il Tour de France, che ha portato a casa nelle ultime due stagioni.

Le parole del danese: “L’intero percorso sembra fatto su misura per me. Ci saranno tantissime salite, specialmente nella terza settimana. Noi dovremo stare sempre attenti, vista la forte concorrenza che ci sarà da parte delle altre squadre nel 2024″.

Tutti pensano a Tadej Pogacar, che proverà la doppietta Giro-Tour, ma la stella della Visma | Lease a Bike ha in testa un altro rivale, ex compagno di squadra, Primoz Roglic: “Tutti sappiamo che lui è un corridore incredibilmente forte. Dovremo avere un buon piano per sconfiggerlo. E dovremo fare quello che facciamo sempre come squadre: preparare un programma solido ed assicurarci di essere perfettamente preparati al momento del Grand Départ di Firenze”.

Al Tour la squadra neerlandese dovrà fare a meno di Wout van Aert, che concentrerà la sua stagione su Giro e Olimpiadi, oltre alle Classiche, e a Nathan Van Hooydonck: “Sono due perdite molto significative. Wout è uno dei migliori corridori del mondo e Nathan è stato un compagno di squadra importante. Ma la nostra squadra resta forte e sono convinto che affronteremo il Tour con un gruppo di ottimi corridori anche quest’anno”.

Foto: Lapresse

