Italia-Spagna oggi in tv, Europei pallanuoto 2024: orario, programma, canale, streaming

Il penultimo atto degli Europei 2024 di pallanuoto maschile andrà in scena a Zagabria, in Croazia: oggi, domenica 14 gennaio, alle ore 16.30, l’Italia affronterà la Spagna nella prima semifinale della manifestazione continentale. Si tratta di uno scontro diretto per continuare a sperare nel pass olimpico.

Ricordiamo che l’Italia è già qualificata ai Mondiali di Doha, ma oltre ai 3 pass per la rassegna iridata, agli Europei è in palio anche un biglietto per i Giochi di Parigi, con gli azzurri che sono alla ricerca della qualificazione, come Croazia e Spagna, ancora in corsa nella seconda fase ad eliminazione diretta.

Per gli Europei 2024 di pallanuoto maschile il match Italia-Spagna sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming di Italia-Spagna sarà affidata a Rai Play ed Eurovision Sport, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di Italia-Spagna.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA EUROPEI PALLANUOTO 2024

Domenica 14 gennaio – Zagabria, Croazia

Semifinali

Ore 16.30 Italia-Spagna – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI PALLANUOTO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play ed Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

