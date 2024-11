Pallanuoto, i convocati dell’Italia per il raduno di Avezzano: inizia il cammino verso Los Angeles 2028

Il Settebello, seppur squalificato per 6 mesi dalle competizioni internazionali, e per questo costretto a saltare la World Cup ad inizio 2025, nella quale per la prima volta a livello senior verranno utilizzate le nuove regole introdotte da World Aquatics, inizia il proprio cammino verso Los Angeles 2028.

La Nazionale italiana di pallanuoto sarà in raduno ad Avezzano dal 15 al 18 dicembre: i quattro giorni di lavoro saranno suddivisi tra test fisici ed allenamenti in acqua. Sono ventiquattro i convocati di Alessandro Campagna, e nell’elenco sono presenti molti esordienti in azzurro con la selezione maggiore.

Alessandro Campagna spiega le proprie scelte al sito federale: “E’ il primo collegiale dopo le Olimpiadi di Parigi ed è rivolto ai giovani arruolabili per Los Angeles. Iniziammo così anche dopo i Giochi di Tokyo e da quella nidiata tre atleti sono entrati stabilmente nel giro della Nazionale maggiore per poi prendere parte alle Olimpiadi di Parigi: parlo di Iocchi Gratta, Condemi e Gianazza“.

La speranza del CT è che la storia possa ripetersi: “Mi auguro, quindi, che escano altri due-tre elementi. I giovani saranno monitorati periodicamente e quindi non solo in questa occasione, per loro sarà difficile poiché è un percorso nuovo e perché i nostri parametri sono elevati. Sono curioso di vedere a che punto stanno e i margini di crescita che hanno“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza e Stefano Guerrato (AN Brescia), Giobatta Valle (Circolo Nautico Posillipo), Pietro Faraglia e Maurizio Maffei (Onda Forte), Alessandro Carnesecchi e Francesco Cassia (CC Ortigia 1928), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Francesco Massaro (Primorac Kotor), Francesco Condemi, Lorenzo De Marchi e Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco Waterpolo), Mario Guidi, Alessandro Gullotta, Andrea Patchaliev e Davide Occhione (RN Savona), Alessandro Salipante e Matteo Spione (Roma Vis Nova), Diego Tresa (Lazio Nuoto) e Federico Panerai (SC Quinto).

Staff: commissario tecnico Alessandro Campagna, assistenti tecnici Christian Presciutti e Daniele Bianchi, preparatore dei portieri Goran Volarevic, preparatore atletico Alessandro Amato, medico Giovanni Melchiorri, fisioterapista Marco Ciacci, videoanalista Paolo Baiardini.