LIVE Italia-Spagna, Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA: il Settebello sfida i rivali storici in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma completo della sfida – Il calendario completo delle semifinali

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Spagna, valida per le semifinali degli Europei 2024 di pallanuoto maschile: a Zagabria sarà la selezione iberica l’odierna avversaria del Settebello. Gli azzurri vanno alla ricerca di un posto in finale e vogliono proseguire nella corsa verso il pass olimpico in palio nella manifestazione continentale.

Ricordiamo infatti che l’Italia, così come la Spagna, è già qualificata ai Mondiali di Doha, ma oltre ai 3 pass per la rassegna iridata, agli Europei è in palio anche un pass per i Giochi di Parigi, con Italia, Spagna e Croazia che sono alla ricerca della qualificazione olimpica: la vincente di questo scontro diretto potrebbe chiudere la pratica già in semifinale, ma perché ciò accada l’Italia deve vincere e fare il tifo per l’Ungheria.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia e Spagna, valida per le semifinali degli Europei 2024 di pallanuoto maschile: oggi, domenica 14 gennaio, il match inizierà alle ore 16.30, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 16.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: Francesco Pasquale Mesiano / DBM

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...