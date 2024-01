Italia-Francia, Europei pallanuoto femminile 2024: programma, orario, tv, streaming

Oggi il debutto, domani si torna subito in acqua: in scena la seconda partita del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile di Eindhoven. Dopo l’esordio con Israele ecco la sfida alla Francia in terra olandese per la squadra guidata da Carlo Silipo. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma ed il palinsesto.

Per gli Europei 2024 di pallanuoto femminile i match del Setterosa saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD o Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, con tutti gli altri match disponibili su Eurovision Sport, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA EUROPEI PALLANUOTO

Gruppo B

Sabato 6 gennaio

Ore 17.30

Italia-Francia (Diretta TV su Rai Sport, streaming su RaiPlay)

Foto: Lapresse

