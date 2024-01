Inter Campione d’Italia, Frattesi entra e segna! Fiorentina ko, il Monza vince: risultati e classifica

L’Inter ha sconfitto il Verona per 2-1 in una partita pazza giocata a San Siro. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 13′ con il gol di Lautaro Martinez su invito di Mkhitaryan, ma Henry ha pareggiato al 74′. Inzaghi inserisce Frattesi all’83mo minuto al posto di Mkhitaryan e dieci minuti dopo il centrocampista ha segnato il gol vittoria. Allo scadere Henry ha sbagliato il calcio di rigore, spedendo la palla sul palo. L’Inter si è regolata Campione d’Inverno: ha cinque punti di vantaggio sulla Juventus, che domani risponderà contro la Salernitana.

Il Monza ha vinto sul campo del Frosinone per 3-2: vantaggio di Dany Mota al 18′, raddoppio di Carboni al 45′, autogol di Soule al 55′, ma Harroui al 56′ e il rigore di Soule al 76′ hanno riaperto la partita. I brianzoli tornano al successo dopo tre partite e salgono al decimo posto, mentre i laziali incappano nella quarta sconfitta di fila e restano al 15mo posto.

Pareggio per 1-1 tra Lecce e Cagliari (Gendrey al 31′, Oristanio al 68′): i sardi superano il Verona in ottica salvezza, i pugliesi marcano punti dopo due sconfitte di fila. Il Sassuolo riemerge dopo due stop consecutivi e batte la Fiorentina per 1-0: sigillo di Pinamonti al 9′, Bonaventura ha sbagliato un rigore al 64′. I viola si fermano dopo tre vittorie, sono quarti con un punto di vantaggio sul Bologna e 4 sull’Atalanta (che domani giocherà contro la Roma).

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Inter-Verona 2-1

Frosinone-Monza 2-3

Lecce-Cagliari 1-1

Sassuolo-Fiorentina 1-0

