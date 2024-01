Hockey prato: Italia sconfitta 3-0 dalla Nuova Zelanda nella prima partita del Preolimpico

Inizia il cammino della Nazionale femminile di hockey su prato al torneo preolimpico di Ranchi, in India, che assegna tre pass per i Giochi di Parigi. Le azzurre, impegnate nel Gruppo B, sono state sconfitte all’esordio dalla Nuova Zelanda per 3-0.

Match comunque giocato alla grande per tre quarti dalla squadra tricolore che partiva nettamente sfavorita nel confronto con le oceaniche (numero 9 del ranking mondiale, dieci posti avanti rispetto alla compagine di Mondo).

A sbloccare il risultato nel primo quarto, al 7′, il corner corto di Frances Davies. La stessa Davies, al 51′, ha chiuso il match ancora con un penalty corner. Poco dopo il 3-0 di Stephanie Dickins ancora su corner corto.

Fondamentali ora saranno i prossimi due impegni con Stati Uniti ed India: il secondo posto nel raggruppamento vale la speranza di andare ai Giochi.

