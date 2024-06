Hockey prato: la Spagna batte l’Italia 3-1 in Nations League

Arriva la terza sconfitta in tre partite nella fase a gironi della Nations League di hockey prato al femminile in quel di Terrassa per la Nazionale italiana. Le azzurre escono sconfitte nella terza giornata della Pool A contro la squadra favorita del torneo, la Spagna padrona di casa.

Le iberiche hanno dominato in lungo e in largo il match (il conteggio di otto corner corti ad uno ne è la conferma) e si sono imposte per 3-1. Dopo un quarto iniziale a rete bianche ecco il parziale di 2-0 nel secondo periodo per le iberiche con le reti di Admunson e Riera su corto.

Nel terzo quarto arriva il 3-0 spagnolo timbrato Barrios, sempre su corto. Gol di consolazione proprio allo scadere per l’Italia timbrato da Maria Lunghi su azione.

La squadra guidata da Andreas Mondo tornerà in campo sabato 8 giugno (alle ore 13:00) contro il Giappone nel torneo per le posizioni di rincalzo.