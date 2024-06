Hockey prato: brutta sconfitta in Nations Cup per l’Italia, l’Irlanda si impone 3-0

Arriva la seconda sconfitta in due partite per la Nazionale italiana di hockey su prato femminile, impegnata nella Nations Cup in quel di Terrassa. Le azzurre sono state battute per 3-0 dall’Irlanda nel secondo incontro della Pool A.

Se il match di ieri con la Corea del Sud era stato equilibrato, oggi la squadra di Andreas Mondo ha fatto tantissima fatica contro la tredicesima forza del ranking FIH. Irlandesi in vantaggio dopo 7′ con Niamh Carey e poi è arrivata la doppietta su corto di Hannah McLoughlin nel secondo quarto (17’ e 30’).

Sei opportunità su corner corto per Carta e compagne che non sono riuscite però a realizzare. Giovedì alle 19.30 l’ultima gara della fase a gironi contro la Spagna.