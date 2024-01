Hockey prato: l’Italia perde con gli USA e saluta il sogno olimpico

Sfuma il sogno a cinque cerchi per la Nazionale Italiana di hockey su prato femminile. Le azzurre hanno infatti perso per 2-0 il cruciale match con gli Stati Uniti, seconda partita del Preolimpico in fase di svolgimento a Ranchi (India) che assegna tre ticket per i Giochi.

Una partita complessa quelle delle azzurre, abili a spingere fin dai primi secondi creando delle buone azioni offensive. La disputa, dai ritmi molto alti, cambia al decimo minuto quando, sugli sviluppi del terzo corto concesso, le statunitensi si procurano un rigore, prontamente parato da Caruso.

Nonostante gli sforzi, gli Stati Uniti trovano il vantaggio per merito di un gol capolavoro messo a referto da Sessa al minuto 22. L’Italia cerca quindi di rispondere, ma il tiro di Pessina trova la risposta di una Bing in grande spolvero. Pur cercando in tutti i modi di ripristinare gli equilibri, la situazione peggiora ulteriormente al 48′: dopo un corto, l’ottavo concesso dalle azzurre, le statunitensi creano un’ottima trama che libera Hoffman al centro area, battendo poi in rete e timbrando così il 2-0. Martedì alle ore 15:00, l’Italia sfiderà le padroni di casa dell’India per l’ultima partita della fase a gironi, ma il treno per Parigi è ormai andato.

Foto: FIH

