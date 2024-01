Hockey prato, altra batosta per l’Italia: l’India si impone 5-1 e passa il turno

Un torneo preolimpico da dimenticare al più presto. C’è da lavorare e anche tanto per la Nazionale italiana femminile di hockey su prato che a Ranchi, in India, nella fase a gironi ha trovato tre sconfitte in altrettante partite a testimonianza di un livello al momento molto inferiore rispetto al resto del mondo.

Le azzurre oggi sono state sconfitte per 5-1 dalle padrone di casa dell’India, che sfruttano la situazione e superano la Nuova Zelanda in classifica volando al turno successivo. Partita in salita già dopo un minuto: corner corto vincente di Udita.

Le azzurre ci provano, ma a fine terzo quarto crollano: segnano Deepika e Tete. Kaur e Udita arrotondano poi il risultato. Proprio allo scadere arriva l’unica rete azzurra nel torneo, al momento, con Carolina Machin su corner corto.

Foto: FIH

