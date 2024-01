Hockey pista: il Vercelli si è ritirato dalla Serie A1 con effetto immediato

La Serie A1 di hockey pista perde una squadra a metà della sua stagione 2023-2024. La FISR ha infatti ufficializzato, suo malgrado, il ritiro del Vercelli dal massimo campionato italiano maschile. Di seguito la nota federale sulla vicenda e i provvedimenti che verranno presi.

HOCKEY PISTA: SERIE A1, SI RITIRA IL VERCELLI

La società ASD Hockey Vercelli ha comunicato alla Federazione di non essere in grado di proseguire la propria attività nel campionato di Serie A1. Gli atti relativi alla posizione della società ASD Hockey Vercelli sono stati trasmessi al Giudice Unico per le decisioni di sua competenza. In attesa del pronunciamento degli organi di giustizia sportiva, si dispone quanto segue:

• la partita del campionato di Serie A1 tra Engas Vercelli e TeamServiceCar Monza, in programma sabato 6/1/24 ore 20.45 è sospesa;

• la partita del campionato di Serie B girone A tra Azzurra Novara e Engas Vercelli, in programma domenica 7/1/24 ore 18.00 è sospesa;

• le gare dei quarti di finale di Coppa Italia di Serie A1 sono sospese

“Il Giudice Unico Nazionale ha in mano la lettera inviata ieri dal Vercelli – ha spiegato il Responsabile del Settore Tecnico della FISR, Marcello Bulgarelli – e dovrà decidere in che modo applicare quanto previsto dall’art 16 Regolamento Gare e Campionati (sussistenza delle cause di forza maggiore, eventuale modifica di risultati e classifica di A1, svincolo di ulteriori atleti, ammende)”.

“Le partite sono state sospese in attesa della sentenza del GUN e continueranno a esserlo anche nei 7 giorni successivi per lasciare decorrere i tempi per eventuale ricorso alla CSA. Se ci sarà un ricorso, attenderemo la sentenza della CSA prima di rimettere in calendario le partita di Coppa Italia ed eventualmente quelle di serie B. Per quelle di A1 vedremo cosa decide il giudice: o annullare tutte le partite del Vercelli e cambiare la classifica, oppure confermarle e dare 10-0 agli avversari per tutte quelle del girone di ritorno.”

Foto: FISR

Leggi tutte le notizie di Hockey Pista su OA Sport...