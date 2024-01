Golf: Thorbjørn Olesen s’impone a Ras al Khaimah, doppietta danese con Rasmus Højgaard. Scalise miglior italiano

Si è concluso il Ras al Khaimah Championship 2024, evento del DP World Tour che chiude il gennaio golfistico. La Danimarca può festeggiare molto ampiamente, dal momento che Thorbjørn Olesen è il vincitore in maniera molto larga: -27 (69 62 63 67, 261 colpi) e forte risalita nel ranking mondiale, dove è ora al 57° posto.

Non solo: a -21 c’è anche il secondo posto per Rasmus Højgaard, il che porta a completamento un’ottima settimana per il golf danese viste anche le prestazioni dell’altro Højgaard, Nicolai, sul PGA Tour.

Terzo a -20 il francese Frederic Lacroix, seguito dal gruppo dei quarti a -17 composto dai tedeschi Yannik Paul e Maximilian Kieffer, dal giapponese Keita Nakajima, dall’inglese Callum Shinkwin e dal sudafricano Brandon Stone. Noni a -16 lo svedese Sebastian Soderberg, lo spagnolo Angel Hidalgo, l’inglese Richard Mansell e l’americano in quota Emirati Arabi Uniti Joshua Greenville-Wood.

Per l’Italia nessun posizionamento di rilievo. Lorenzo Scalise termina 56° a -7, Francesco Laporta 59° a -6 e Guido Migliozzi 68° a -4. Per tutti e tre ora viaggio in Bahrein, dove la prossima settimana si uniranno a loro davvero tanti altri azzurri.

