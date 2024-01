Golf: Matthieu Pavon vince con una magia il Farmers Insurance Open 2024. Francesco Molinari chiude nelle retrovie

Matthieu Pavon è il vincitore del Farmers Insurance Open 2024. Il francese, con un colpo di mano non da poco alla buca 18, riesce a girare in proprio favore le sorti del torneo che si disputa al Torrey Pines per chiudere in -13 (69 65 72 69, 275 colpi): per lui una scalata fino al numero 34 della classifica mondiale, suo nuovo best ranking.

Secondo il danese Nicolai Højgaard, che trovando il birdie all’ultima buca riesce anche a salire in trentesima posizione nella graduatoria globale. Il suo -12 basta a portarlo davanti al gruppo dei terzi, e cioè Nate Lashley, Jake Knapp e il tedesco Stephan Jaeger, tutti a -11.

Tanti i recuperi che cambiano profondamente la faccia della top 10. Sesto Kevin Yu, portacolori di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan), a -10 assieme a Beau Hossler e Tony Finau. A -9, e noni, Patrick Rodgers, Xander Schauffele, lo svedese Ludvig Aberg e il canadese Taylor Pendrith.

Chiude al 73° posto Francesco Molinari: per lui giro in 74 e conclusione totale in +2. Si può dire che, se la prima parte dell’evento per lui è andata con fiducia, per quel che concerne la seconda non si può certo dire lo stesso.

