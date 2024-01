Golf, Scottie Scheffler vola al comando del The Sentry al termine del secondo round

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel primo torneo del nuovo anno. Siamo giunti infatti al termine del secondo round del The Sentry (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 1953 e riservato a soli 59 golfisti. Fanno parte del field infatti i vincitori dei tornei della scorsa stagione ed i restanti top 50 della FedEx Cup 2023. Ricordiamo inoltre che il The Sentry è il primo degli 8 nuovi Signature Events, tornei che assegnano ben 700 punti al vincitore ed hanno in dote un montepremi di 20 milioni di dollari.

A metà gara è Scottie Scheffler a prendere il comando della leaderboard. L’americano, numero uno dell’Official World Golf Ranking, piazza un gran round da -9 issandosi ad un complessivo -16 (130 colpi). Scheffler risale dunque dalla settima posizione ma non è il migliore del venerdì a causa del clamoroso -11 di Tyrrell Hatton. L’inglese compie un autentico capolavoro balzando dalla 25esima alla seconda posizione ad un sol colpo dal battistrada. -15 e seconda piazza anche per il sudcoreano Sungjae Im e per lo statunitense Brendon Todd.

Sul percorso par 73 del Kapalua Resort di Kapalua (Hawaii) la classifica è alquanto corta con ben 31 golfisti racchiusi in 7 colpi. In quinta posizione con il punteggio di -14 troviamo il norvegese Viktor Hovland, il sudcoreano Byeong Hun An e gli americani Chris Kirk e Collin Morikawa. -13 e top ten chiusa al nono posto dal gruppetto composto dall’austriaco Sepp Straka, dall’inglese Matt Fitzpatrick e dagli statunitensi Akshay Bathia, Jordan Spieth e Brian Harman.

Perde il contatto con la top ten pur restando in lizza per un ottimo risultato Jason Day. L’australiano, secondo dopo il giro d’esordio, si limita ad un -4 giornaliero scivolando al 15° posto con lo score di -12. Peggior sorte per il colombiano Camilo Villegas, costretto ad un meno performante -2. Il sudamericano crolla così in 23esima posizione con -10. Nella tarda serata italiana spazio al terzo round che di sicuro allargherà le strette maglie della leaderboard.

