Golf, Kirk in testa ad un giro dalla fine al The Sentry in una classifica molto corta

Con due putt da appena fuori green al corto par cinque della 18 lo statunitense Chris Kirk si prende la vetta solitaria al termine del terzo giro del The Sentry, grazie ad un sabato da 66 (-7) bogey free. In una classifica molto corta con più di dieci golfisti racchiusi in quattro colpi, la domenica finale dell’evento inaugurale del PGA Tour 2024 promette grande spettacolo.

Il vincitore dell’Honda Classic 2023 è davanti a tutti sul Plantation Course di Kapalua con lo score complessivo di -21 (67-65-66), ma la battaglia per alzare il primo titolo dell’anno sarà serratissima. Alle sue spalle con appena un colpo di distanza troviamo il ventunenne Akshay Bhatia, nel suo primo anno pieno sul Tour. Per vincere serviranno delle ultime 18 buche straordinarie, con il percorso che questa settimana ha fatto registrare diversi punteggi molto bassi (in media 4 sotto il par), nonostante il vento alle Hawaii soffi anche con moderata intensità.

Trio appaiato in terza posizione a -19, a due colpi di distanza dal leader: il coreano Byeonh-Hun An, e gli statunitensi Xander Schauffele e Jordan Spieth. Gli ultimi due nominati sanno come si vince su questo campo, essendosi già imposti entrambi negli anni passati. Sarà in contenction anche Scottie Scheffler, con il n.1 dell’OWGR che è fermo a -18 in compagnia di altri tre golfisti di primo rilievo: l’australiano Jason Day e i suoi connazionali Sahith Theegala e Harris English. Scheffler nel terzo giro è stato parecchio in difficoltà con sul green, con diversi putt ben tirati ma che non sono mai entrati; se Scottie troverà ritmo con questo colpo nelle ultime 18 buche sarà difficile da fermare.

Se nelle primissime posizioni i nomi di spicco non abbondano, scorrendo la classifica sono tanti i campioni che potranno giocarsi la vittoria nelle ultime diciotto buche. A completare la top-10 a -17 infatti troviamo Patrick Cantley, Matt Fitzpatrick, JT Poston e Collin Morikawa. Quest’ultimo l’anno scorso arrivava alla domenica con 6 colpi di vantaggio, oggi entra nell’ultimo giro a quattro colpi di distanza dai leader. Nel 2023 perse clamorosamente il titolo, riuscirà a fare il contrario questa sera? Le ultime nove buche, per la loro conformazione, chiamano spettacolo e colpi di scena, con la leadership che a Kapalua non è mai al sicuro fino all’ultimo colpo dell’ultima buca.

Foto: LaPresse

