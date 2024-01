Golf, Elvira e Højgaard in testa al giro di boa del Ras Al Khaimah Championship. Migliozzi e Laporta migliori italiani

Coppia iberico-danese al comando del Ras Al Khaimah Championship 2024 dopo i primi due giri. In questa, ormai classica, campagna mediorientale di inizio stagione del DP World Tour sono Manuel Elvira e Rasmus Højgaard a guardare tutti dall’alto al giro di boa della terza settimana di golf del nuovo anno, con lo score complessivo di -14.

Nel torneo con montepremi 2,5 milioni di dollari, giunto alla terza edizione dopo esser stato tappa del Challenge Tour, continua l’ottimo momento per la famiglia Højgaard, con Rasmus al comando e Nicolai secondo sul PGA Tour. Giro solido quello del danese che dopo il 66 di ieri di migliora e chiude il venerdì in 8 colpi sotto il par, con l’unico inciampo nel bogey alla due per poi scatenarsi con 7 birdie e un eagle. Ancora meglio fa lo spagnolo Elvira, che termina le sue diciotto buche in 62 (-10), frutto di otto birdie e un miracolo da oltre cento metri alla quattordici: ferro al green che finisce in buca e due colpi guadagnati in una sola buca.

Alle spalle del duo di testa troviamo appaiati a -13 il leader di ieri Callum Shinkwin, che oggi gira in 69, e il danese Thorbjorn Olesen, che proprio come Elvira mette a segno il miglior punteggio di giornata con il suo -10 che gli fa recuperare ben ventotto posizioni. Sul percorso par 72 dell’Al Hamra Golf Club di Ras Al Khaimah (Emirati Arabi Uniti) quinto posto in solitaria con il punteggio di -12 per il sudafricano Zander Lombard, che precede di un solo colpo l’olandese Fabrizio Zanotti. Chiudono la top-10 a -10 sotto il par i belgi Matthis Besard e Nicolas Colsaerts, in compagnia del tedesco Freddy Schott, del francese Frederic Lacroix, del neozelandese Sam Jones e del sudafricano Brandon Stone.

Grande giro per Francesco Laporta e Guido Migliozzi, che dopo un giovedì non proprio brillante si riscattano in queste secondo diciotto buche. I due sono i migliori azzurri in campo, appaiati al 36° posto con lo score di -6. Il pugliese parte dalla 10 tra le ultime partenze, mette a segno cinque birdie nelle prime nove, guadagnando poi un altro colpo al par 5 della otto per chiudere un giro da 66 colpi senza sbavature. Bogey free anche la giornata del veneto (-5), mentre supera il taglio anche Lorenzo Scalise, 65° a -3, che chiude il venerdì in 71. Non giocheranno nel weekend tutti gli altri italiani: 90° Edoardo Molinari (-1), 106° Andrea Pavan e Filippo Celli, crollato dopo l’ottima partenza di ieri che lo ha visto nelle zone altissime del leaderboard, 113° Andrea Pavan.

