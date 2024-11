Golf, 5° round della Q School sospeso per fulmini con Molinari ancora in testa. Bene De Leo

Gioco sospeso per fulmini in quel di Tarragona dove si sta giocando sul percorso dell’Infinitum Golf la 5° giornata della fase finale delle Qualifying School del DP World Tour.

Il temporale, arrivato nel primo pomeriggio, ha fermato le ultime partenze sul più bello, proprio quando stavano per completare il proprio giro lasciando in sospeso una giornata fondamentale in chiave ultimo round.

Alla sospensione è ancora in testa, fermo alla 15 con 3 buche da giocare, l’azzurro Edoardo Molinari. Con uno score parziale di giornata di -4, per un totale complessivo fino a qui di -24, il golfista torinese classe ’81 sogna, ora, di conquistare per l’ennesima volta la carta del tour maggiore e di poter dimostrare, un altr’anno, che il golf giocato è ancora nelle sue corde. Dietro Molinari, a -21, il 40enne svedese Niklas Lemke, protagonista di un parziale -7 nel R5 (domattina dovrà giocare solamente la 18) con 7 birdie, e il sudafricano Justin Harding, tra le prime posizioni per tutta la settimana, che oggi, fermo anche lui alla 15 con 3 buche da giocare, sta girando in 4 sotto il par.

Inseguono, a 5 colpi dalla vetta, il danese Jacob Skov Olesen a -19 in 4° posizione, il francese Clement Sordet e il britannico Ben Schmidt appaiati a -18 in T5 a 6 distanze da Molinari. Attualmente fuori dagli eleggibili per la carta del 2025 Eddie Pepperell in 22esima piazza ad un solo colpo dalla top 20 e il connazionale Matthew Southgate, oggi in difficoltà con un +1 che gli costa la 29 postazione a -12.

Ottima prestazione dello statunitense Ryggs Johnston che guadagna ben 17 posizioni rispetto al field con un solido -6 di giornata che gli vale la 7° piazza a -17 a pari merito con altri due golfisti: il connazionale Davis Bryant e il zimbabwese Benjamin Follett-Smith. Da tenere d’occhio anche il francese Bastien Amat, 22enne che grazie ad un 64 odierno guadagna bene 28 posti e si piazza nella top 10 del leaderboard.

Sta mantenendo il giusto ritmo tra gli azzurri in gara anche Gregorio De Leo. Attualmente il bellunese si trova in T18 a -14 con uno score al termine delle 90 buche di 70-69-68-68-68. Nel caso la situazione non cambiasse dopo l’ultima giornata di gara, avrebbero guadagnato una carta per il DP World Tour del prossimo anno Edoardo Molinari e Gregorio De Leo, rientrando tra le prime 20 posizioni del field come da regolamento. Fuori, tra gli azzurri, rimarrebbero Filippo Celli, 29esimo a -12 che sta pagando un parziale negativo di +3 nel 5° round (deve giocare ancora la 17 e la 18), Lorenzo Scalise, 33esimo a -11, e Renato Paratore che non sta giocando gli ultimi due giorni non avendo passato il taglio domenica.

Il gioco riprenderà mercoledì mattina alle 8:30 per permettere ai golfisti che non hanno completato il quinto giro di finire le buche rimanenti e la giornata finale non inizierà prima delle 9:30. Al termine, i primi 20 classificati e i giocatori a pari merito in tale posizione avranno ufficialmente il pass per giocare sul maggiore circuito europeo.