Golf, Edoardo Molinari in controllo nel quarto round della Q School per il DP World Tour 2025, risale Celli

Il final stage della Q School per il DP World Tour 2025 continua la senza interruzioni mettendosi alle spalle la quarta giornata di competizione. L’evento che assegna quantomeno 20 carte per la prossima stagione di quel che fu l’European Tour è giunto infatti al termine del quarto dei sei round previsti. Mantiene la vetta della leaderboard Edoardo Molinari, che dopo aver sofferto ieri ritrova il suo miglior golf centrando un importante -3.

Il torinese chiude la sua fatica del lunedì totalizzando un complessivo -20 (266 colpi) che gli consente di conservare due lunghezze di margine sul francese Clement Sordet, e soprattutto ben 9 sulla zona carta. Terza posizione in solitaria con lo score di -17 per il sudafricano Justin Harding, seguito a due colpi di distacco dal danese Alexander George Frances, dallo spagnolo Albert Boneta e dallo scozzese David Law.

Le buone notizie per il golf azzurro continuano grazie a Filippo Celli. L’italiano è tra i migliori di giornata a margine del sontuoso -7 piazzato sul Lakes Course. Il romano recupera 16 posizioni balzano dritto fino al settimo posto con il punteggio di -15 in compagnia dell’americano Davis Bryant e del norvegese Alexander Settemsdal. -14 e top ten chiusa in decima piazza dallo svedese Niklas Lemke, dall’inglese Callan Barrow e dal sorprendente danese Jakob Skov Olesen, non ancora passato al professionismo.

Sui percorsi par 71 e par 72 Lakes ed Hills Course dell’Infinitum Golf di Tarragona (Spagna) Gregorio De Leo non molla le ambizioni di promozione nel massimo circuito continentale archiviando la giornata con un buon -3. L’italiano è 24° con lo score provvisorio di -11 a contatto con la zona carta. Non supera il cut invece Renato Paratore, che scivola in 84esima posizione dopo il par di quest’oggi. Domani e dopodomani spazio agli ultimi e decisivi round.