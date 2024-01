Gangwon 2024, Italia lontana dal podio nelle gare individuali di salto con gli sci. Vincono Slovenia e Kazakistan

La prima giornata dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Gangwon 2024 va in archivio senza grandi soddisfazioni per la squadra italiana di salto con gli sci, dopo lo svolgimento delle gare individuali su trampolino piccolo (punto HS fissato a 109 metri). Domani il programma del salto speciale in questa edizione degli YOG si concluderà con la prova a squadre miste.

Andiamo in ordine cronologico e partiamo dunque dalla competizione femminile, vinta con discreto margine dalla slovena Taja Bodlaj con 8.5 punti di vantaggio sull’americana Josie Johnson (argento) e 11.0 sulla norvegese Ingvild Synnoeve Midtskogen (bronzo). Molto attardate le azzurre, con Noelia Vuerich 17ma a -88.9 e Camilla Henni Comazzi 19ma a -107.1 punti dalla vetta.

Grande equilibrio al maschile, con il kazako Ilya Mizernykh che si è messo al collo la medaglia d’oro recuperando una posizione nella seconda serie e chiudendo con un vantaggio di 3.3 punti sull’austriaco Niki Humml (in rimonta dall’ottava piazza della prima serie) e di 4.3 punti sul polacco Lukasz Lukaszczyk (caduto nel secondo salto dopo essersi imposto nella serie d’apertura). Molto distanti dalla zona podio i due italiani impegnati, con Maximilian Gartner 14° a -43.5 e Martino Zambenedetti 22° a -75.3 punti dal vincitore.

Foto: Lapresse