Salto con gli sci: dopo il Grand Prix gli azzurri tornano al lavoro in vista dei prossimi impegni

La Nazionale italiana di salto con gli sci si rimette in marcia. Una volta concluso il programma del Grand Prix, terminato come sappiamo con il successo di Lara Malsiner nella classifica generale davanti ad Annika Sieff, gli azzurri si apprestano a tornare agli allenamenti in vista dei Campionati Italiani 2024, in scena a Villach il prossimo 13 ottobre. L’inizio del raduno è previsto per l’11 ottobre, proprio sul sui trampolini austriaci.

Come riporta la Federazione Italiana Sport Invernali, il Direttore Tecnico Ivo Pertile, oltre ovviamente alle già citate Malsiner e Sieff, ha chiamato a rapporto Jessica Malsiner, Martina Ambrosi, Martina Zanitzer, Asia Marcato e Noelia Vuerich, quest’ultime reduci dall’appuntamento di Intercontinental Cup ad Otepää (Estonia).

In campo maschile reclutati invece Francesco Cecon, Andrea Campregher ed Alex Insam, motivato a proseguire quanto di buono fatto vedere al Grand Prix, dove ha mancato il podio per una sola lunghezza.

Ricordiamo che la stagione maschile e femminile comincerà ufficialmente tra poco più di un mese, precisamente dal 23 novembre 2024 in quel di Lillehammer (Norvegia).