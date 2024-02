Salto con gli sci, l’Austria beffa la Slovenia nel Team Event misto e vince il medagliere ai Mondiali Junior

L’ultimo evento dei Campionati Mondiali 2024 di salto con gli sci è andato in archivio con la vittoria dell’Austria nella prova mista a squadre sul trampolino piccolo HS102 di Planica al termine di un bel testa a testa con la Slovenia padrona di casa che si è rivelato decisivo per il primato assoluto nel medagliere della rassegna iridata giovanile.

La selezione austriaca raggiunge infatti quota 3 titoli nella manifestazione, con protagonista assoluto uno scatenato Stephan Embacher che ha completato lo sweep imponendosi a livello individuale e poi anche in entrambi i Team Event (maschile e misto) disputati. Il talentuoso 18enne ha fatto la differenza anche quest’oggi, trascinando i compagni di squadra Julia Muehlbacher, Johannes Poelz e Sahra Schuller al successo con due salti di pregevole fattura.

Argento beffardo a 3.9 punti dalla gloria per il quartetto sloveno composto da Taja Bodlaj, Jaka Drinovec, Tina Erzar e Rok Masle, mentre il podio è stato completato in terza posizione (a -19.7 punti dall’oro) dalla Germania di Anna-Fay Scharfenberg, Jannik Faisst, Alvine Holz e Adrian Tittel. Giornata difficile per l’Italia, solo 12ma ed esclusa dalla seconda serie con Martina Zanitzer, Martino Zambenedetti, Noelia Vuerich e Maximilian Gartner.