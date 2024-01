Gangwon 2024: alla Francia l’oro del biathlon con la staffetta mista. Italia quinta

La Francia vince l’oro della staffetta mista a squadre nel biathlon alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. La competizione 6+7,5 km va al duo composto da Alice Dusserre e Antonin Guy, che completano il percorso con il tempo di 44’08″5 e sole cinque penalità (0+5 per la precisione), senza mai trovarsi in reale difficoltà.

A completare il podio sono le coppie della Germania (Marie Keudel, Korbi Kuebler) a 50″ con 0+6 e della Norvegia (Eiril Nordboe, Storm Veitsle) a 50″3 con 1+9. In sostanza, in questo secondo caso è un puro argento risolto in volata.

L’Italia termina al quinto posto a 1’38″2 con 3+14 in fatto di penalità: i protagonisti della giornata odierna sono Nayeli Mariotti Cavagnet e Hannes Bracher, che finiscono dietro alla Svizzera (+1’23″5, 0+7), impegnata con Molly Kafka e Levin Kunz.

A completare la top ten ci sono Ucraina (+1’38″2, 3+15), Estonia (+2’45″2, 0+9), Repubblica Ceca (+3’05″6, 1+16), Slovenia (stesso tempo, ma 2+19) e Kazakistan (+3’22″8, 0+7).

