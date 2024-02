Biathlon, Mondiali Youth Otepaa 2024: nelle individuali sesto Michele Carollo e settima Nayeli Mariotti Cavagnet

Proseguono ad Otepaa, in Estonia, i Mondiali Youth 2024 di biathlon: nella seconda giornata di gare in programma le individuali: in casa Italia sesto posto per Martino Carollo nella 12.5 km maschile e nella 10 km femminile.

Nella 12.5 km maschile affermazione del francese Antonin Guy (1 errore), già oro nello stesso format agli YOG di Gangwon, con il crono di 39’39″2, andando a precedere il norvegese Kasper Kalkenberg (18/20 al tiro), secondo a 9″1, e lo slovacco Pavel Trojer (1 bersaglio mancato), terzo a 47″8. Sesto posto per Michele Carollo (4 errori) a 2’44″7, più indietro Nicola Giordano (5 bersagli mancati), 26° a 5’15″2, e Davide Cola (11/20 al tiro), 76° a 10’34″6.

Nella 10 km femminile si impone la tedesca Alma Siegismund (1 errore), che conquista la medaglia d’oro con il tempo di 38’33″4, davanti alla ceca Ilona Plechacova (2 bersagli mancati), d’argento a 40″3, ed alla francese Voldiya Galmace Paulin (15/20 al tiro), di bronzo a 44″7. La migliore delle azzurre è Nayeli Mariotti Cavagnet (4 errori), settima a 1’48″5, mentre Carlotta Gautero (6 bersagli mancati) chiude 19ma a 2’58″0, infine Fabiola Miraglio Mellano (13/20 al tiro) si classifica 37ma a 5’08″4.