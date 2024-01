Gangwon 2024: slittino, Italia in festa con due ori e un bronzo! Vincono Haselrieder, Oberstolz e Kofler

Due ori e un bronzo per l’Italia nelle gare di slittino odierne alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 di Gangwon, in Corea del Sud. Una giornata davvero molto azzurra, questa, in cui sostanzialmente metà dei posti sul podio è occupata da tricolori. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

In particolare, nella competizione del singolo maschile il metallo più pregiato va in mano a Leon Haselrieder, che rimonta l’austriaco Paul Socher dopo esser stato secondo nella run d’apertura. 1’32″356 il tempo complessivo dell’uno, migliore di 185 millesimi rispetto a quello dell’altro.

Il terzo posto, a enorme distanza dai duellanti di testa, se lo va a prendere Philipp Brunner, che chiude a 885 millesimi da Haselrieder e precede il lettone Edvard Marts Markitans (+1″065). Quinto l’austriaco Johannes Scharnagl a 1″248.

Per quanto riguarda invece la competizione del doppio femminile, dominano senza riserve Alexandra Oberstolz e Katharina Sofie Kofler, primatiste con il tempo di 1’36″471. Alle loro spalle due coppie austriache, Marie Riedl/Nina Lerch a 670 millesimi e Lina Riedl/Anna Lerch a 907 millesimi.

