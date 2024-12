Sofia Goggia a 25 vittorie in Coppa del Mondo: riparte il duello con Federica Brignone

La vittoria nel super-G di Beaver Creek, negli Stati Uniti, consente a Sofia Goggia di issarsi a quota 25 vittorie in Coppa del Mondo in carriera, con quella maturata questa sera che è la settima in super-G, andando ad affiancarsi alle 18 affermazioni in discesa.

Davanti alla bergamasca resta sempre Federica Brignone, capofila della particolare graduatoria, ora però distante soltanto tre affermazioni: per lei i successi sono infatti 28, suddivisi tra tre specialità differenti, ovvero 13 in gigante, 10 in super-G e 5 nella combinata alpina.

Sul gradino più basso del podio delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo c’è Deborah Compagnoni, terza a quota 16, con un solo successo di margine su Isolde Kostner, quarta a quota 15. La vittoria di Sofia Goggia rappresenta il successo numero 131 per l’Italia nel settore femminile.

CLASSIFICA ITALIANE VINCENTI IN COPPA DEL MONDO

28. Federica Brignone (13 GS, 10 SG, 5 AC)

25. Sofia Goggia (18 DH, 7 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7. Marta Bassino (6 GS, 1 DH)

6. Denise Karbon (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)