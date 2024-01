Federica Brignone nona a Cortina: “Sentivo tremare sotto i piedi, siamo troppo in pista”

Federica Brignone non sta attraverso un grande momento dal punto di vista agonistico. Dopo le tre vittorie incamerate nella prima parte di stagione, la fuoriclasse valdostana sta faticando a esprimersi al meglio delle proprie potenzialità e non sta ottenendo risultati all’altezza delle proprie aspettative.

L’azzurra ha concluso il fine settimana di Cortina d’Ampezzo con il nono posto in superG, accusando un distacco di 1.30 dalla svizzera Lara Gut-Behrami. La nostra portacolori, che era uscita nella discesa di venerdì sull’Olympia delle Tofane, proverà a invertire la rotta nel gigante di martedì 30 gennaio a Kronplatz.

Federica Brignone ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Quando sono in partenza ci metto tutta la mia energia e invece è deleterio. Mi sentivo scivolare, sentivo tremare sotto i piedi. Non riesco mai ad interpretarla nel modo giusto. In gigante mi dà meno fastidio questo tipo di neve, riesco a gestirla molto meglio. In questo periodo siamo tanto in pista, forse anche troppo. A me non pesa stare in giro, e sto sciando meglio dell’inizio di stagione. Purtroppo non riesco a concretizzare in gara”.

Foto: FISI/Pentaphoto