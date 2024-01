F1, il GP di Madrid entra nel calendario del Mondiale 2026

Un annuncio importante e un nuovo ingresso nel calendario della F1. In vista del campionato 2026, in cui è previsto l’ingresso delle Power Unit di nuova generazione e altri cambiamenti importanti dal punto di vista tecnico, c’è un ritorno, ovvero la disputa del GP di Madrid (Spagna). Il Circus, quindi, si arricchisce di una nuova tappa e ci si riferisce in questo caso a un circuito cittadino.

Come era accaduto con l’inserimento di Las Vegas dal 2023, lo stesso discorso si può fare per la capitale spagnola, ricordando l’ultima gara andata in scena nel 1981, che vide il successo della Ferrari del canadese Gilles Villeneuve. Un totale di nove GP, citando anche l’affermazione del 1974 di Niki Lauda, che andrà aggiornato per quanto deciso dai gestori della massima categoria dell’automobilismo.

A questo punto tiene banco il dibattito sul futuro del round iridato a Barcellona-Montmeló. Allo stato attuale delle cose non si parla di un passaggio di testimone e quindi le due prove iberiche potrebbero essere presenti nel calendario.

Madrid to host the Spanish Grand Prix from 2026! Featuring a brand-new circuit located in the city of Madrid! Here’s all you need to know #F1 @IFEMA pic.twitter.com/KHucpnlDZV — Formula 1 (@F1) January 23, 2024

Due tappe spagnole all’orizzonte e non sarebbe la prima volta, ricordando quanto accaduto nel 1994 nel 1997 con l’accoppiata Montmeló-Jerez de La Frontera (appuntamento fisso del Motomondiale) e dal 2008 al 2012 con la serie Barcellona-Valencia, con la denominazione in quest’ultimo caso di GP d’Europa per l’appuntamento valenciano.

Foto: LPS Antonin Vincent