F1, raggiunto l’accordo con General Motors/Cadillac: sarà l’11° team in griglia dal 2026

La Formula Uno ha annunciato di aver raggiunto un accordo di massima con General Motors ed il suo marchio Cadillac per entrare in griglia come undicesimo team a partire dal Mondiale 2026. La scuderia sostenuta da GM farà il suo ingresso nella massima categoria automobilistica globale come team cliente, sviluppando nel frattempo le proprie power-unit in vista del 2028 e rilevando il progetto Andretti Global già esistente a Silverstone come struttura portante.

“Con i continui piani di crescita della Formula 1 negli Stati Uniti, abbiamo sempre creduto che l’ingresso di un marchio americano imponente come GM/Cadillac sulla griglia di partenza e di GM come futuro fornitore di power-unit potesse portare ulteriore valore ed interesse a questo sport. Riconosciamo alla leadership di General Motors ed ai suoi partner i significativi progressi compiuti nella loro preparazione all’ingresso in Formula 1. Siamo entusiasti di procedere con il progetto di GM/Cadillac e di portare avanti il processo di candidatura del team GM/Cadillac per entrare nel campionato nel 2026″, il commento del CEO di Liberty Media Greg Maffei.

Soddisfatto Mark Reuss, presidente di GM: “In quanto apice del motorsport, la F1 richiede innovazione ed eccellenza. È un onore per General Motors e Cadillac entrare a far parte della serie più importante del mondo e ci impegniamo a competere con passione ed integrità per elevare lo sport per gli appassionati di tutto il mondo. Questo è un palcoscenico globale per dimostrare la competenza ingegneristica e la leadership tecnologica di GM ad un livello completamente nuovo“.

Non sono mancate inoltre le dichiarazioni di rito del presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem: “General Motors è un grande marchio globale e una potenza nel mondo degli OEM e sta lavorando con partner impressionanti. Sono pienamente d’accordo con gli sforzi compiuti dalla FIA, dalla Formula 1, da GM e dal team per mantenere il dialogo e lavorare per raggiungere un accordo di principio per portare avanti la richiesta di portare un team con il marchio GM/Cadillac sulla griglia di partenza dalla Formula 1 nel 2026. Tutte le parti, compresa la FIA, continueranno a lavorare insieme per garantire che il processo proceda senza intoppi“