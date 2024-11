F1, il manager di Max Verstappen spaventa la Red Bull: “Rimarrà? Se il progetto tecnico sarà giusto…”

Nemmeno il tempo di festeggiare il quarto titolo mondiale consecutivo che le voci sul futuro di Max Verstappen sono ripartire a spron battuto. La situazione in casa Red Bull, tra il cosiddetto “Horner gate”, l’addio del direttore tecnico Adrian Newey ed una vettura che non è più quella dominante di qualche mese fa, potrebbe davvero portare ad un addio del quattro volte iridato. Magari non immediatamente, ma la situazione è totalmente in divenire.

Lo stesso manager del pilota olandese, Raymond Vermeulen, ha avvertito il team di Milton Keynes, senza tanti giri di parole. Senza un progetto tecnico importante verso la rivoluzione tecnica del 2026, ogni scenario potrebbe diventare attuale. Ricordiamo che il vincitore di 62 Gran Premi in F1 ha, sulla carta, un contratto firmato con la scuderia fino al 2028, ma i rumors non mancano.

Mercedes? Aston Martin con Adrian Newey? Per il momento Raymond Vermeulen mette ancora la Red Bull in cima ad ogni discorso: “Se il team ci proporrà il giusto progetto tecnico non ci sarà il minimo rischio di una eventuale partenza ma, come si sa, in questo mondo tutto può accadere in poco tempo. Di sicuro Max è all’apice della sua carriera e, se avrà a disposizione una macchina competitiva, sarà ancora pronto per lottare per il titolo. Senza dubbio, però, sappiamo che il 2025 sappiamo sarà durissimo con le rivali che, come si è visto, sono cresciute tantissimo”.

Il manager del pilota olandese prosegue nel suo ragionamento: “La vettura, appare evidente, è alla fine della sua evoluzione. Il 2025, inoltre, sarà l’ultimo anno di questi regolamenti per cui tutti proveranno il colpaccio prima del 2026. Vedremo a quale livello sarà la Red Bull rispetto alle altre. Max, come sempre, vorrebbe il massimo possibile”.

Dopo tante parole in una direzione ben precisa, Raymond Vermeulen prova a fare marcia indietro ed gettare acqua sul fuoco: “Abbiamo vinto 4 campionati con questi colori. Siamo leali al team di Milton Keynes ma, ovviamente, vogliamo continuare al massimo livello. Senza un pacchetto competitivo tutto si complicherebbe”.